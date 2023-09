Munkával ünnepelte ötvenedik születésnapját Liptai Claudia, aki korábban ezért fohászkodott, hogy ha betölti ezt az életévét is aktívan dolgozzon. Ez sikerült is neki, sőt, egy hónapig távol kellett legyen a családjától, mivel forgatáson volt. Ennek következményeképpen olyan változások történtek a családjában, amire ő sem számított.

Liptai Claudia mindig is szerette a pörgős életvitelt, karrierje elején is úgy gondolta, hogy amíg csak lehet, ő dolgozni akar. Most Dubrovnikban forgatott egy hónapon keresztül, ahol szinte semmi szabadideje nem maradt magára.

Egy dolgot kértem a Jóistentől, hogy az ötvenedik szülinapomon dolgozhassak; hasznos akarok lenni, nem semmit tenni - magyarázta Liptai, aki valóban munkával ünnepelte a nagy napot.

Azonban a családja nem hagyta magára, így meglátogatták őt, hogy kicsit együtt tudjanak ünnepelni. Lánya, Gesztesi Panka szinte már felnőtt nő, de kisfia, Marci még csak hétéves lesz. A műsorvezető elmondása szerint kisfia még nagyon igényli a társaságát, de ez a forgatások után megváltozott.