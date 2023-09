Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere igen sikeres karriert futott be az elmúlt évek alatt, időközben oszlopos tagja lett A Dal című műsornak is, ahol a zsűriszékben foglalhat helyet. Mező Misi bár közvetlen, nem sokat tudni a magánéletéről, ritkán beszél a nyilvánosság előtt a családjáról és az érzéseiről, most azonban kivételt tett és élete egyik legfájóbb emlékét is megosztotta egy vele készült interjúban.