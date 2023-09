Mint ismert, egy Pető Bruno nevű zenész - aki hamarosan az Ázsia Expresszben is feltűnik - dalt írt Ördög Nóráról. A klipforgatáson Bruno meg is kapta, amit érdemel, egy jó nagy pofont. Ezt többször is megkapta, mert többször vettük fel a jelenetet. Mondtam is neki, hogy így kell vezekelnie, rászolgált erre a dologra... Jó csattanósan pofon vágtam, többször is - mesélte a TV2 műsorvezetője. Részletek a videóban:

