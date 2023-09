A TV2 sztárja, Pap Dorci az Exatlonban tűnt fel először, majd a Dancing with the Stars tavalyi évadában is egészen a döntőig jutott. A fiatal lány egyre több felkérést kap, eddig remekül helyt állt, bármilyen feladatot is kapott. Pap Dorci valószínűleg ősszel sem fog unatkozni, épp ezért döntött úgy, hogy egy kora őszi nyaralással jutalmazza meg magát. Legutóbbi fotója alapján épp Cipruson tartózkodik, amit több szexi fotóval tudatott a követőivel. Papp Dorci egy falatnyi fekete bikiniben pózolt a kamerának, miközben egy hatalmas ananászból kortyolgatta az italát, mit sem törődve azzal, hogy alig takarta el a bikini az intim részeit.