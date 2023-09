Amikor az emberek a tündér szót hallják, nagy valószínűséggel egy parányi, varázslatos, kedves és szép mitológiai lényre gondolnak, aki emberek és rovarok tulajdonságait egyaránt hordozza a külső jegyeiben. A piciny lények általában szép és nőies formákat öltenek a gyerekmesékben, de tudnak repülni is, hiszen szárnyaik is vannak. Bár senkinek sem idegen a tündér szó, sem a mesebeli karakter, de azt már kevesebben tudják, hogy milyen régre nyúlik vissza a tündérmitológia azt, hogy hogyan jöttek létre, vagy azt, hogy mennyit változtak az évek során. A tündérláz sosem múlt el, csak átalakult, mint ahogy a társadalom is, most a tündérek iránti mánia valóságos másodvirágzását éli. A különbség annyi, hogy a tündérláz ma már a közösségi médiában terjed, míg száz évvel ezelőtt inkább egyfajta nemzeti rögeszmének számított, elsősorban az angol területeken.