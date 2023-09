Kucsera Gábor és felesége, Tápai Szabina februárban jelentették be, hogy tíz év házasság és három közös gyerek után döntöttek úgy, hogy elválnak. A sok nehézség, sérelem ellenére is igyekeznek jó viszonyban maradni a gyerekek miatt, akiket továbbra is egyetértésben és szeretetben akarnak nevelni. Kucsera kalandparkjában is többször felbukkant Tápai Szabina a gyerekekkel, de van, hogy apjukra bízza őket. Most az egykori kajakozó elárulta, hogy milyen nehézségei adódtak a válást követően és ezekkel hogyan bírkózott meg idáig.

Valódi álompárnak tűnt Kucsera Gábor és Tápai Szabina, akiknek legkisebb gyerekük 2021-ben született meg. A házasságot azonban nem lehetett megmenteni, Tápai kitálalt arról is, hogy megcsalás is történt a kapcsolatukban. A gyerekek miatt azonban igyekeznek békességben élni, hogy együtt tudják őket továbbra is nevelni.

Kucsera sokat vigyázott a gyerekekre nyáron, hiszen ők is elmentek apjuk gyerektáborába, de a kajakos elárulta, hogy sok nehézsége adódott emiatt.

Sokan kérdezik tőlem, hogy mennyire nehéz az élet három gyerekkel, de számomra egyáltalán nem az. Persze előfordul, hogy nehezen indulnak a reggelek, de ez mindenhol így van. Észrevettem, hogy máshogyan viselkednek akkor, ha az anyukájukkal vannak, és máshogyan, amikor velem. Amikor meg Szabinával mindketten jelen vagyunk, kicsit megkavarodnak" - kezdte Kucsera, aki azt is elárulta, hogy milyen gyakran van a gyerekekkel.

Szinte mindennap látom őket, nem vagyok hétvégi apuka. Bele is bolondulnék én is, meg szerintem a srácok is abba, ha ritkán találkoznánk" - mondta az egykori kajakozó, aki igyekszik a válás ellenére is részt venni a gyerekek mindennapi életében.

Nyáron elsősorban az általa megálmodott gyerektáborban is többször részt vettek, de elárulta, hogy nagyon nehéz volt egyszerre vigyázni a saját és más gyerekekre is, főleg azért, mert meg kellett teremtse az egyensúlyt.

A saját gyerekeim is jönnek ezekbe a táborokba; be kell valljam, hogy ők okozzák a legtöbb galibát! A nagyobbik lányom, Milla még kicsi, de a tízéves fiamnak, Beninek olykor nehéz elfogadnia, hogy úgy kezelem őket, mint a többi táborlakót, tehát senkivel szemben nincs kivételezés. Nagyon szeret segíteni, de olyan súrlódások vannak köztünk ilyenkor, hogy volt már, hogy azt mondtam neki: inkább ne jöjjön. Ez nagyon rosszulesett neki, de muszáj következetesnek lennem, különben szétesik a tábor. Egy turnusba általában húsz-huszonöt gyerek jön, mégis Benivel vannak a legnagyobb meccseim. Szerencsére ezeket általában meg tudjuk beszélni" - magyarázta a hot! magazinnak Kucsera, aki tudja, hogy azért kisfiával van a legtöbb összetűzése, mert ő hasonlít rá a legjobban.

Az egykori kajakozó korábban azt is elárulta, hogy az Ázsia Expresszben igyekezett felejteni a válás után, számára a legjobbkor jött a felkérés, így október 7-től ő is feltűnik a TV2 kalandrealityjében Tóth Dávid oldalán.