Hamarosan indul a Sztárban Sztár leszek! élő szakasza (ebben zsűritag Tóth Gabi), ugyanakkor október 14-én indult a szintén élő Dancing with the Stars, amelyben Krausz Gábor is a táncparkettre lép. A Story magazin informátora szerint a TV2 óvintézkedéseket tett, hogy minden gördülékenyen menjen, amikor mindketten a székházban tartózkodnak, de így is lehet, hogy összefutnak.

"Úgy tudom, arra például különösen figyelnek, hogy ne konfrontálódjanak a kollégák előtt, és lehetőség szerint más-más időpontban tartózkodjanak a székházban. Persze nyilván vannak és hamarosan lesznek is olyan esetek, amikor elkerülhetetlen, hogy találkozzanak, ilyen például a két műsor keresztpromója, amikor a Dancing with the Stars-ban felvonultatják a Sztárban sztár leszek! zsűritagjait, de őket ismerve mindketten profin, személyes sérelmeiket félretéve fognak eleget tenni a kötelezettségeiknek" - mondta az informátor a lapnak.

Krausz Gábort a napokban egy hajnali órán Eszenyi Enikővel látták