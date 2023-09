Sokszor előkerült a téma internetes fórumokon, hogy miért mutogatják a gyerekeiket a sajtóban, a világhálón a celebek, sztárok. Vannak, akik pénzért teszik, mások csak azért, hogy kiszolgálják a rajongóikat. Kulcsár Edina és G.w.M gyerekére bizonyára sokan kíváncsiak, elvégre a volt modellnek 565 ezer követője van, így lehet, hogy mégis lesznek publikus képek a babáról.

Kulcsár Edina most azt írta követőinek, hogy őrlődnek ezen ők is, de egyelőre nem mutatták meg a babát. Most viszont kaptak egy olyan kedvező ajánlatot, hogy talán is el fogadják - részletek az Insta-sztoriban: