Herceg Leti őszintén beszélt arról, nem gazdag családba született.

"Én tudom, milyen az, hogy szegénység. Tudom, milyen olyan környezetből jönni, ahol nincs minden nap étel az asztalon. Szegény kislány voltam, nem volt mindig mit ennünk. A szüleim ennek ellenére nagy szeretetben neveltek bennünket, a tőlük telhető mindent megtettek értünk" – mondta a Borsnak a Kőgazdag fiatalok szereplője.

Amit a szüleimtől láttam, az két fontos dolog: a remény és a hit. Isten is mindig azt mondja, hogy a szegényekben nagyobb a szeretet, mint a gazdagokban. Ez igaz! A szegény embereknek a szíve teljesen máshogy működik, mint a gazdagoké. Azért tudom, mert én is tudom, milyen úgy felnőni, hogy nincs semmid. Most már belelátok abba is, hogy mindenem megvan. Úgyhogy, ha valamit üzennék a szegényebbeknek, akkor az nem más, mint, hogy bízzanak: Isten, ha a madarakról is gondoskodik, akkor róluk is fog" – magyarázta Herceg Letícia, aki biztos abban, párjával fogja leélni az életét.