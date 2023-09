Mint írtuk, Radics Gigi és szobrász párja, Mikus Áron a szakítás mellett döntöttek . Három év együttélés és gyerekük születése után sem házasodtak össze, úgy tűnik, hogy a párkapcsolati problémáik is meggátolták őket ebben. Augusztusban jelentették be hivatalosan is, hogy szétváltak, de azóta sem osztottak meg részleteket a valódi okokról. Az énekesnő most mégis úgy döntött, tisztáz pár kérdést a szakítással kapcsolatban.

Radics Gigi szemmeláthatólag kivirult a szakítást követően, egyre szexibb fotókat oszt meg magáról a közösségi oldalán, jól érzi magát a bőrében. Elmondásai alapján is jól van, nem bánta meg a döntését és minden új kihívásnak örül az életben. Ezért is fogadta szívesen a felkérést a hamarosan induló Dancing with the Starsra, ami a lehető legjobbkor jött számára.

27 éves múltam augusztusban, és azt kell mondjam, mostanra értem meg igazán lelkileg. Rengeteg tapasztalás van a hátam mögött, és mára még inkább tudom értékelni azt, amim van. Mindig a pozitivitást hirdettem, és a lányomnak, Bellának is azt tanítom, hogy ha egy ajtó bezárul, mindig nyílik egy új. Ez nemcsak üres frázis, tényleg így van, legalábbis az én életemben..." - kezdte Radics Gigi, aki elárulta, hogy a szakítást sem rossz döntésként élte meg.

Ha két ember élete különválik, az nem okvetlenül tragédia, és nincs kőbe vésve, hogy ebből csak rossz következhet, kisülhet belőle valami jó is. Én most egyszerűen csak élvezem az életet Bellával" - magyarázta az énekesnő, aki igyekszik a jövőbe tekinteni, a múltat pedig lezárni, nem rágódni rajta.

Azt is elárulta, hogy kislánya hogyan érzi magát az új helyzetben, szerencsére ezzel kapcsolatban is csupa pozitív dologról tudott beszámolni.