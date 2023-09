Sofía Vergara remek formában van, évtizedeket is letagadhatna a korából. Az 51 éves latin színésznő nemrég jelentette be, hogy hét év után válik férjétől, a szintén színész Joe Manganiellótól, de úgy tűnik, már nem bánkódik emiatt. Jelenleg is oszlopos tagja az America's Got Talent tehetségkutató zsűrijének, ahol hétről hétre varázsolja el a tévénézőket szexi ruháiban. A legutóbbi igazán merészre sikerült, ugyanis a vörös színű, mélyen dekoltált estélyiből majd kiestek Vergara hatalmas mellei, de őt ez szemmel láthatóan egyáltalán nem zavarta.