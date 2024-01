Itthon is egyre népszerűbbek a dél-koreai filmek és sorozatok , amelyekben számos színésznőt ismerhettünk meg – akik közül többen vállaltak már meztelen jeleneteket is, néhány esetben teljesen levetkőztek a kamerák előtt. A bollywoodi , brit , francia vagy olasz színésznők után nézze meg a fotóikat!

Cho Yeo-jeong (Cso Jodzsong)

A négy Oscar-díjat nyert Élősködőkért az amerikai színészszakszervezet díját is megkapta, előtte pedig több produkcióban láthattuk meztelenül is: 2010-ben a The Servantban, két évvel később A királyi ágyasban vetkőzött. 16 éves korában került egyébként először címlapra, utána sokáig reklámokban és videoklipekben szerepelt.

Kim Seol-hyun (Seoulhyun)

Seolhyun néven énekesnőként is ismert, az AOA nevű lánycsapat egyik tagja. Színésznőként olyan filmekben és sorozatokban tűnt fel, mint az Egy gyilkos emléke, a My Country: Egy új kor hajnala, a Summer Strike – vagy éppen a Gangnam 1970 (másik címén Gangnam Blues), amelyben vad szexjelenetben is láthattuk.

Song Ji-hyo (Szong Dzsihjo)

A magyar nézők elsőként talán 2008-ban láthatták az Egy fagyott virág című történelmi filmben, amelyben királynőt alakított – de így is akadt szexjelenete. Összesen közel harminc produkcióban játszott eddig, köztük olyanokban, mint az Egy új világ, a Fékezhetetlen düh, a Megvagy! vagy az Üdvözöljük a boszorkány éttermében.

Kang Han-na (Kang Hanna)

Legutóbb a Bloody Hearts című sorozatban szerepelt, előtte olyan produkciókban láthattuk, mint A kötelesség ára, A kijelölt túlélő: 60 nap, az Ifjúságom története vagy A koreai Szilícium-völgy. Az első főszerepét 2015-ben az Empire of Lust című történelmi filmben kapta, amelyben rögtön megmutatta magát teljesen meztelenül – miután egy kiszenget alakított, ami a gésa koreai megfelelője.

