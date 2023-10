Heather Locklear - Stacy Sheridan

Heather Locklear, akit olyan produkciókból ismerhetünk, mint a Melrose Place, A tökéletes pasi, a Kerge város, a Dinasztia vagy A mocsárlény visszatér, 1982 és 1986 között játszott a T.J. Hookerben. A sorozat nem túl népszerű az IMDb-n, a tízes skálán mindössze hat ponton áll, de a csinos rendőrnőre biztos sok magyar néző is emlékszik.

A színésznő később Richie Sambora és Tommy Lee felesége is volt, mostanában sajnos nem az alakításaival kerül a lapokba. Nemrég összeomlott, magában beszélt az utcán, de olyan is volt, hogy beszállították a pszichiátriára, miután öngyilkossággal fenyegetőzött. Kifejezetten agresszívan viselkedett, amikor a rendőrök megjelentek, ahogyan egy korábbi eset idején is, amikor a színésznőt családon belüli erőszakért tartóztatták le.

Jennifer Carpenter – Debra Morgan

96 részben láthattuk a Dexterben, a főszereplő testvéreként igen fontos szerepe volt. Rendőrként nem lehet arra büszke, hogy a saját bátyja az orránál fogva vezette, és évekig nem jött rá, hogy szociopata sorozatgyilkos, de a karaktert nagyon szerették a tévézők, laza volt és vagány.

A Dexter ugyan sok év után feltámadt egy bágyadtabb, csalódást okozó búcsúévadra, de az alapsorozat 2013-ban véget ért, így talán már nem spoiler, ha eláruljuk, hogy Debra halála a végén sokakat felháborított, ugyanis nem neki kellett volna meghalnia. A sorozatzáró epizód legalább olyan indulatokat váltott ki, mint az utolsó rész vége rész a Maffiózók vagy az Így jártam anyátokkal esetében.

Emily Procter - Calleigh Duquesne

A színésznőt a Miami helyszínelőkben láthatták sokan, 2002 és 2012 között az összes epizódban szerepelt, akárcsak David Caruso - másnak a sorozatban nem is jutott ennyi rész, szám szerint 232.

Tévés karrierjét 1992-ben kezdte, felbukkant a Jóbarátokban, a Helyszínelőkben, a Hazárd megye lordjai: A visszatérés-ben, a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai sorozatban. Ismertebb szerepe még Az elnök embereiben volt, ő alakította Ainsley Hayes karakterét.

Stana Katic - Kate Beckett

2009 és 2016 között játszott a Castle-ben, a sorozat itthon is igen népszerű volt. Az összes részben játszott, azaz 173 epizódban nyomozott. Kate Beckett szerepét amúgy nem kapta meg könnyen, száznál több színésznő reménykedett a casting során.

2014-ben a Maxim magazin felvette a 100 legszexibb ember listájára. Szülei horvátországi szerbek, van benne montenegrói, horvát és szerb vér, a Stana nevet pedig nagymamája után kapta. A színésznő legutóbb az Elfeledve 30 részében szerepelt.

