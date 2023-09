Marics Peti nyakig merült a kamutengerbe, ugyanis egy-két rosszakarója folyamatosan kreálja róla az álhíreket - írta a lap.

A Ripost szerint a szóban forgó személy nem más, mint egy TikTok-sztár, közel 60 ezer követővel rendelkezik, és azzal vált népszerűvé a platformon, hogy videóiban rendre ironizál. Volt már Vin Diesel felesége, de Ryan Reynolds-ot is betalálta, most pedig úgy tűnik, Marics Peti is a célkeresztjébe került. Állítólag az a pletyka is tőle indulhatott, hogy az énekes szakított Gyopárral, mert egy szőke hajú lánnyal látták randizni egy budapesti gyorsétteremben. Ám most napvilágot látott Peti oldalán az a felvétel, melyben a lány részletesen megtervezi a követőivel a következő hazugságot.

Itt már sokkal durvább ötletek merültek fel. Elhangzott többek között olyan, hogy hazudja várandósnak magát, vagy kezdje el azt terjeszteni, hogy Marics megkérte a kezét, viszont ezeket nem találták elég hihetőnek ahhoz, hogy átverjék vele a ValMar rajongókat. Bár a zenész lejáratásáról itt nem esett szó, a híresség elfogadhatatlannak tartja, hogy a rajongói hiszékenységét próbálják kihasználni ahhoz, hogy hülyeségeket terjesszenek róla az interneten

