Bár Fekete Dávid bizakodóan tekint a jövőbe, ő is érzi, hogy egyre nehezednek a körülmények a csalási ügyében. Nemrég a védőügyvédjét is kizáratták az eljárásból, ezért jól tudja, hogy vádlói nem engedik könnyen, hogy bizonyítsa az igazát. Most újabb nehézséggel kell szembenéznie a jövő heti tárgyalásán.