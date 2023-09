Nagy Melanie-t nagyon megviselte, amikor gyerekei apja, G.w.M elhagyta őt Kulcsár Edináért, akivel azóta már össze is házasodtak és egy közös gyerekük is született. A rappernek és volt élettársának kapcsolatából is született két gyerekük, ezért az édesanya nagyon nehezen nyitott egy új kapcsolatra, eddig a munkába temetkezett, most úgy tűnik, ő is készen áll a boldogságra.