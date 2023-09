A TV2 reggeli műsorában, a Mokkában beszélt a válásáról Király Viktor, illetve arról, hogyan érzi most magát, hogy tudja, végleg véget ért a házassága Király-Virág Anitával. A zenész meglepően nyilatkozott a helyzetéről.

Hosszú hónapokon át tiktolta Király Viktor és Király-Virág Anita, hogy megromlott a kapcsolatuk. Tavasszal még próbálkoztak helyrehozni a házasságot, közös nyaralásra is mentek Isztambulba, de hiába minden igyekezet, mégis a válás mellett döntöttek.

Nemrég elismerték a dolgot a nyilvánosság előtt is, azóta sem beszéltek igazán a részletekről. Király Viktor eleinte érezhetően nagyon maga alatt volt, most a zenéből merít erőt a továbblépéshez, de elmondása szerint már túl van a nehezén.

Nyilván idő kell az embernek, van egy rövidebb-hosszabb befordulós időszak, de össze kell kapni magát az embernek és előre haladni. Hasonló ez az én életemben is, most értem el egy olyan motivációs szintet a lelkemben, amikor mindent a régi helyzethez akarok visszahozni. Én minden évben hullámvölgyben vagyok, ilyen a zenészek élete" - kezdte a zenész, majd elárulta, hogy már két zenét is írt az akkori érzéseiről, de már jól van, újra boldognak érzi magát.