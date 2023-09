Nemrég derült ki, hogy válik a TV2 Szerencsekerék című műsorának háziasszonya és férje, Egerszegi Tamás focista. Sydney van den Bosch azt mondta, minden problémánál a megoldáson dolgozik, de rájött, a házasságát nem tudja megmenteni. A celeb a Dancing with the Starsban tűnik fel hamarosan, elárulta, akadnak nehézségei, ugyanis a táncparketten is nagyon szigorú önmagával.