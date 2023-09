Mint korábban mi is írtuk, váratlanul szakított Széphalmi Juliska és fiatal szerelme, Kovács Richárd, akik között mindeddig szépen alakultak a dolgok. A táncosnő nemrég még arról beszélt, hogy az összeköltözést fontolgatják, és kisfia is kedveli az új barátját. Majd váratlanul, a közös nyaralásukat követően véget ért a kapcsolat.

Széphalmi Juliska 2020-ban vált el a férjétől, azóta igyekszik rátalálni a boldogságra. Most őszintén hitt benne, hogy a fiatal táncos mellett megtalálta, de váratlanul megromlott a viszonyuk. Az édesanya sokáig várt azzal, hogy kisfiának is bemutassa választottját, épp azért, hogy a gyerekét ne viselje meg az esetleges elválás.

Augusztus elején még hármasban utaztak el Horvátországba, akkor még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van köztük. Majd hazatérésüket követően haramosan szakított a páros. Széphalmi Juliska eleinte nem nyilatkozott a szakítás körülményeiről, most úgy döntött elárulja a durva részleteket.

Egyszerű a történet, nem akarta más gyerekét nevelni! Megpróbálta, nem ment... - mondta csalódottan Széphalmi Juliska.

A táncosnő hozzátette, hogy foglalkozni szeretne mélyebben a problémával, ezért szakemberhez fordul, hogy segítsen neki helyretenni azokat a dolgokat, amiket egyedül nem képes.