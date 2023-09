Babicsek Bernát hirtelen haláláért senkit nem talált felelősnek a rendőrség, beszüntette az esettel kapcsolatos eljárást, amely a szülők feljelentése miatt indult.

Mint ismert, a 41 éves színész elaludt sütés közben, füstmérgezés okozta a halálát 2021 szilveszterén – a szülei szerint viszont még ma is élhetne, ha a megbízott biztonsági cég munkatársai szakszerűen végzik a munkájukat.