Kiszel Tünde a TikTokon és az Instagramon is megmutatta, milyen kellemetlen élménye volt a nyaraláson, ahol a tengerben a hatalmas hullámok néhány pillanat alatt elsodorták. "Szeretem a tengert! Akkor is gyönyörű, amikor viharos! Ez a videó családi videónak készült, a végét le akartam vágni, de a barátnőm azt mondta, vállaljam be, szimpatikus az önirónia!" - írta a felvétel mellett.