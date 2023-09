Gábor Márkó a 2021-es Sztárban Sztár leszek! egyik legparádésabb karaktere volt, aki a döntőig menetelt Joci irányításával, na meg persze a sok-sok női szereppel. A közönség egyik nagy kedvence a műsor után bejelentette, egy párt alkot a színésznő, Becz Bernadettel, akivel gyermekük is született. Milán tavaly szeptemberben érkezett meg a családba, de az anyuka nem habozott, párja biztatására idén elindult a versenyben.

Milán most lett egyéves szeptemberben. Hála Istennek könnyű dolgunk van vele. Tudunk dolgozni, ráadásul Betti a szülés után két-három hónappal már a színházban, a színpadon tudott mellettem állni. Persze nem tudunk olyan spontán életet élni, mint előtte, de valahogy az nem is hiányzik. Szülőnek lenni sok lemondással jár, de rengeteg segítséget kapunk a családtól. Egyébként nem titok, hogy 2 éven belül szeretnék egy kistesót is Milánnak. – árulta el a lapnak Márkó, a büszke apuka, aki mindenben támogatja feleségét.

Egymást támogatják

Egy jó kapcsolatban fontos, hogy egymást támogassák a felek. Márkóéknál ez teljesen természetesen működik. Mindig az kapja a plusz lökést, akinek szüksége van rá, de nem csak a nehéz helyzetekben motiválják egymást. Az énekes úgy érezte, Bernadettnek is ki kell próbálnia magát a Sztárban Sztár leszek! színpadán, ezért elvitte a meghallgatásra. A fiatal színésznő elárulta, régóta vágyott erre a tévés szereplésre.