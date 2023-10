Idén nem szerepel majd a Dancing with the Starsban , sokan hiányolják a versenyzők közül Andrei Mangrát. A TV2-n ismertté vált táncos rossz híreket közölt azokkal, akik odavannak a munkájáért, ugyanis kiderült, hogy már csak néhány évet tervez ezen a pályán.

Idén nem láthatják a nézők a Dancing with the Stars műsorában Andrei Mangrát, aki korábban Tóth Andival, Gabriela Spanic-kal és Rubint Rékával is versenyzett. A profi táncos a story.hu-nak elárulta, hogy más tervei voltak az idei évre, de sajnos nem sikerült összehozni a másik munkát.

Életemben egyetlen munkámról beszéltem hamarabb, mint kellett volna, ez volt a Burn The Floor, egy profi táncshow, amivel bejártam volna Amerikát és Európát, és közben még fizetést is kaptam volna érte. Annyira vágytam rá, és olyan boldog voltam, amikor aláírtuk a szerződést, hogy eszembe sem jutott, nem jön össze, de a papírokkal adódott némi probléma. Nem tagadom, emiatt volt pár elkeseredett hónapom, de rájöttem, nincs értelme szomorkodni. A bánat csak lehúzza az embert, és nem sikerül a pozitív dolgokat bevonzani" - mesélte.