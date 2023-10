Hódi Pamela kétgyerekes anyaként is remek formában van, amit most egy fotózáson is megmutatott: az egyik képén egy teljesen átlátszó nadrágot visel. A kommentelők szerint nagyon jól áll neki a szett, ő pedig az idő múlásával egyre szebb, egyre nőiesebb lesz. Az influenszer nemrég újra kés alá feküdt, a melleit csináltatta meg újra, ezt pedig szívesen mutogatta idén nyáron kis bikinikben.