A Power of Love-ban szerelmet kereső Imre rémisztő perceket élt át háborús tudósítóként.

A félig szír származású, 38 éves, politikai karrierre vágyó Imre a SuperTV2 párkereső műsorában keresi a párját. Állítása szerint eddig azért nem volt tartós kapcsolata, mert a gazdasági birodalma építése és a nagy céljai megvalósítása közben valahogy szétforgácsolódik és túlhajszolja magát.

Imre egy rendkívül magabiztos típusnak tűnik, azt viszont eddig csak a hozzá legközelebb állók tudták, miken ment keresztül, amikor 2011 környékén véres háború zajlott édesapja szülőhazájában, Szíriában.

Ő akkoriban Franciaországban élt, de amikor a fülébe jutott, milyen borzalmak zajlanak a Közel-Keleten található országban, minden megváltozott - írja a Ripost.

„Akkor még Párizsban voltam felszolgáló, tanultam a francia nyelvet, meg ott jelentkeztem politikatudomány szakra a Sorbonne-ra. Amikor meghallottam, hogy a családom és édesapám városa is érintett ebben a felkelésben, akkor összepakoltam, magam mögött hagytam a munkámat és a tanulmányomat, és kimentem Szíriába csatlakozni a felkeléshez és közvetíteni az eseményeket

- kezdte a történetet Imre, aki háborús haditudósítóként többször is került veszélyes helyzetbe.

A Power of Love-ban szerelmet kereső Imre rövidesen, 4-5 hónap leforgása alatt a felkelés egyik élharcosa lett, talán már akkor sejtette, hogy bajba fog kerülni.

Nagyon gyorsan, 4-5 hónap alatt a felkelők első sorában találtam magamat, és emiatt rövid időn belül ki is figyeltek, és fél év után be is zsákoltak. Amikor elraboltak, akkor két hónap után azért engedtek szabadon, mert európai állampolgár voltam, és el akarták kerülni a diplomáciai feszültséget

- vallotta be.

A történtek nagy hatással voltak a 38 éves férfire, aki teljes személyiség-átalakuláson ment keresztül a Szíriában töltött háborús időszak alatt.