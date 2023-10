Nagy Alekosz hamarosan az Ázsia Expressz-Felfedezzük Amerikát játékosaként lesz képernyőn az akkori párjával, Rékával, de előtte a Power of Love-ban is láthatják a nézők a SuperTV2-n. Bár saját párkapcsolata azóta a megcsalások miatt tönkrement, úgy érzi, nagyon hasznos tanácsokat tud adni a párkereső reality szereplőinek. Számára nagyon fontos a testiség, állítása szerint Mexikóban sem mondott le a mindennapi szexről, a barátnőjének pedig nagyon nehezen bocsátja meg, hogy többször félrelépett – többek közt ezekről mesélt az Origónak a Power of Love forgatásán.

Mi a szereped a héten a Power of Love-ban, miért kaptad a meghívást a műsorba?

Nagyon sok az elakadás magánügyekben, kapcsolati kérdésekben. Tapasztalatlan férfiak és nők vannak a műsorban, de fiatalságuk okán ez érthető. Ide egy tapasztalt ember kellett, aki töviről hegyire ismeri a párkapcsolati buktatókat, a kezdeti stádiumban is, a középstádiumban is, és az együttélés területein is. Én ebben képzett vagyok, kicsit még tovább is képeztem magam a témában, miután megtudtam, hogy ide jövök hozzájuk. Olyan nemzetközi színvonalú tanácsadást tudok adni nekik, hogy a világ bármelyik pontján a férfiak a nőkkel, a nők pedig a férfiakkal megállják a helyüket. A világ bármely pontján, ezt hangsúlyozom, még Mexikóban is! Mexikóban főleg. Nemrég jöttem haza az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! forgatásáról, és ott olyan tanulmányt végeztem el, amit sehol a világban máshol nem lehet. Egyedülállóak a párkapcsolatok. Én ebbe beleláttam, már csak azért is, mert beengedtek minket szó szerint a hálószobákba, mivel minden este szállást kellett keresni. Bekerültünk a családok életébe, a párok hálószobájába, az volt az igazi továbbképzés. Én ott jól megfigyeltem, hogyan élnek, mi kell a nőnek, mi kell a férfinak, és azt a tudást is magamba szívtam. Az ott szerzett tudást most a Power of Love-ban is felhasználom.

Ezt a tudást az akkori párkapcsolatodban is tudtad kamatoztatni?

Rékával nem volt idő erre, nekünk ott küzdeni kellett, menetelni kellett, épp annyi energiám volt csak, hogy ezeket megfigyeljem, megtanuljam. Nem tudtam ott annyira házas életet élni Rékával, illetve azt leredukáltuk a testiségre. Ott a lelkiségre, romantikára, szerelemre nem volt idő. Testiségre annál inkább. Azt a pár órát, ami jutott nekünk, minden esetben kihasználtuk. Minden este éltünk a lehetőséggel. Aztán hazajöttünk és megváltoztak a dolgok.

Most együtt vagytok?

Megcsalt. Egy bokszolóval meg egy tornatanárral. Mi egész nyáron nem találkoztunk, mert ez kiderült. Próbáltam közeledni, de nem engedte. Én szeretek hozzá járni, szeretem a lakását. Egy lakótelepi lakás, én azt nagyon szeretem. Abba hangulatot látok. Szeretek ott aludni, szivarozni, ott aludni. Főleg novemberben, decemberben, mert jó meleg van. Mondtam neki a nyáron is, hogy menni akarok, 3-4 napra, de nem engedte. Valószínűleg a bokszoló meg a tornatanár volt ennek az oka. Engem nagyon érzékenyen érintett, hogy megcsalt.

Te nem léptél félre?

Érintkeztem lányokkal, főleg tanárnőkkel. Nem tudom miért, de a tanárnőknek tetszem mostanában. Lehet, hogy az intelligencia miatt, amit látnak bennem, vagy lehet, hogy annyi terhelést kapnak, hogy nálam keresnek vigaszt. Valahogy 3-4 tanár is volt a nyáron, akivel kapcsolatba kerültem, náluk voltam. De akkor nem voltuk már együtt Rékával.

Most szingli vagy?

Igen, egyedülálló vagyok, Rékával faramuci a mi viszonyunk. Mikor találkozunk, úgy érzem, együtt vagyunk. Mikor én akarok többet tőle, akkor ő nem. Mikor ő akar többet, én nem. Nem tudom, mi lesz velünk, de én féltékeny vagyok, az biztos. Figyelem a Facebookját, figyelem az oldalait, figyelem minden mozdulatát, kivel van, kivel forog, és ha valami olyasmit látok, ami férfiakhoz vezeti, akkor próbálom befolyásolni az ügyet, hogy ez ne jöjjön össze. Nem akarom, hogy bokszolókkal meg holmi tortatanárokkal legyen.

Nyitott vagy az ismerkedésre, esetleg a Power of Love játékosai között megtetszett valaki?

Teljesen nyitott vagyok. Természetesen a műsorban is megnéztem a lányokat. Nekem a Hal a tortán című műsor hozott egy nagy áttörést, érdekes helyzetbe hozott. Engem sokáig nem akartak a nők. De lement a műsor, és elárasztották onnantól kezdve a postaládámat a levelek. Nők százai, ezrei akarnak engem, Hal a tortán-osat akarnak velem játszani. Át akarnak jönni hozzám, sztároknak akarják érezni magukat. Azt akarják, hogy ugyanazokat az ételeket készítsem el nekik, amiket a sztároknak. Átjönnek, elkészítem nekik. Egy héten egy nő mindenképp átjön, de van, hogy kettő is. Eljátsszuk, hogy ott vannak a kamerák, megy a felvétel. Természetesen ott maradnak nálam, az éjszakát is velem töltik. Ezekből születnek egyéjszakás, több éjszakás vagy hosszabb kapcsolatok. Most kimondhatjuk, hogy népszerű vagyok a nők körében. Meglátták a nők, hogyan főzök, ez billentette át őket. Én ott malacokat sütöttem, grilleztem, otthonosan mozogtam a konyhában, ebben látták meg bennem a férfit.

Te mit látsz meg egy nőben, van nőideálod?

Aki minél jobban látja Alekoszt, minél jobban kíváncsi rá. Nekem ez határozza meg a vonzalmamat. Szeretem, mikor egy nő azt mondja, Alekosz, ezt olvastam rólad, ezt hallottam rólad, láttalak itt, láttalak ott. Beszámol az én sajtómegjelenéseimről, képben van, felkészült. Aki nem tudja, hogy én ki vagyok, azzal nem is állok szóba. Én azt szeretem, ha tudják.

És sokan tudják, sokan felismernek, ismernek?

Sokan. Sztár vagyok, nemzetközi sztár. Alekosz az a figura, akit 100 emberből 100 ismer. Vannak Magyarországon páran, akik ilyenek, nem sokan, de vannak. Én vagyok az egyik, ez pedig egy büszkeség, egy boldogság.

Mióta vágytál az ismertségre, gyerekkori vágyad volt?

Gyerekkori volt. Egy valóságshow hozta meg az áttörést, de én előtte is úgy éltem, mint egy sztár. Azzal a különbséggel, hogy a másik oldal, a közönség, ezt nem így gondolta. Az első tévés szerepléssel került a helyére minden. Alekosz továbbra is tudott sztár lenni, és akkor már a közönség is tudta, ki ő. Semmi nem változott, ugyanaz maradtam, csak végre felkerültem a vászonra.

Mennyi ideig képzeled el magad ezen a vásznon? Az egész életedet így élnéd, vagy egy idő után majd visszavonulsz?

Ebből nem lehet sok, ebből nem lehet elég. Európában már ismernek, nemzetközi sztár vagyok, de kezdem kinőni a határokat. Terjeszkedek, Európa is kezd szűk lenni. Szeretném, ha a világon mindenhol tudnák, hogy ki az Nagy Alekosz. Amikor ezt elérem, akkor fogok hátradőlni elégedetten egy szivarral, rangos whiskyvel, és úgy érezni, hogy tartok egy kis szünetet. Ekkor majd körbenézek, meglátom, a világ hogyan tekint rám, de nem állok meg, a kis szünet után visszatérek és folytatom.