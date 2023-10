A gazdag fiatalok életét követő reality egyik szereplője Dulin Metta, akit a TV2 nézője már A Nagy Ő-ben is láthatott. Akkor a szőke nő nem jutott el a végéig, Árpa Attila a finálé előtt hazaküldte, de a Kőgazdag fiatalokban nincs kiesés, így minden epizódban szerepel.

A realityszereplő most elárulta 17 ezer követőjének az Instagramon, hogy érezte magát a forgatáson, mi zavarta leginkább. Beszélt arról, hogy visszanézi-e magát a tévében, és arról is, mennyire bántják a kommentek - ugyanis kap rendesen. Az Insta-sztoriból az is kiderül, kivel van jóban, és fény derül arra, hogy van pár ember, akivel inkább nem találkozik. A részletekért lapozzon!