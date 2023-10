Videó is készült a próbateremben.

Mint ismert, a TV2 idei nagy táncos show-jának egyik versenyzője Eszenyi Enikő lesz, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező Hegyes Bercivel fog táncolni. A próbák javában zajlanak, vasárnap késő este pedig kisebb baleset történt.

"Tönkrevágtam az Enci szoknyáját... úgy megpörgettem, hogy leszakadt róla" - számolt be az eseményről Hegyes Berci, a videót Eszenyi Enikő is megosztotta Insta-sztoriban. A képért, a színésznő reakciójáért lapozzon! Az is kiderül, milyen táncot kaptak az első show-ra.