Berki Mazsi valódi luxuséletet él, mióta meghalt férje, Berki Krisztián, majd hamarosan rátalált gazdag párjára, Zoltánra. Az özvegyet új párja elhalmozza mindenféle luxussal, akár utazásról, akár ruhákról legyen szó. Berki Mazsi rengeteget változott az elmúlt évben, hiszen több szépészeti beavatkozáson is átesett, amit nem is tagad a nyilvánosság előtt. Ezekkel szívesen dicsekszik a közösségi oldalán, nem törődve az őt ért kritikákkal.

Berki Mazsi és párja, Zoltán Székesfehérváron költöztek össze a férfi házában, ahová az özvegy természetesen magával vitte Berki Krisztiánnal közös kislányát, Emmát is. Bár elmondása szerint szeret ott élni, nem sokat tartózkodhatnak otthon, hiszen folyamatosan valamilyen luxusutazásról jelentkezik a közösségi oldalán.

Most belföldön utaztak el egy wellnesshotelbe, erről már több videóban is eldicsekedett a követőinek korlátozottan elérhető Instagram-bejegyzésben, viszont most kislányát nem vitte magával. Berki Mazsi eddig szinte kivétel nélkül magával vitte kislányát, Emmát, most azonban nyilvánvalóvá tette, hogy egyáltalán nem állt szándékukban az alig hároméves kislányt magukkal vinni a romantikus utazásra.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattintva érhető el 24 órán át.