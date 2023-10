Mint írtuk, egyre furcsábban viselkedik a közösségi oldalán Opitz Barbi, aki hosszú ideje nem mutatott magáról merész fotókat. Valószínűleg ehhez köze lehetett a botrányos kapcsolatának is, most viszont senki sem érti, miért változott meg hirtelen az énekesnő, talán tényleg végleg szakított a barátjával.

Opitz Barbi az utóbbi időben csak botrányaival tudott feltűnést kelteni, melyek egyre gyakoribbá váltak, mióta Serleg Alberttel folytat viszonyt. A kétes hírű fiúról nem sok jót lehetett hallani, az énekesnő barátai és családja is nagyon ellenezték a kapcsolatot, szerintük a fiú agresszív és veszélyes.

A botrányos se veled, se nélküled kapcsolat már rengeteg hullámvölgyet megélt, számtalan szakításon túl vannak, végül mégis kibékültek. Opitz Barbinak már nemcsak barátságai, családi kapcsolatai is rámentek erre a párkapcsolatra, de eddig mindig nagyon kitartott amellett, hogy boldog a fiatal fiú oldalán.

Most azonban furcsa változás történt Opitz Barbival, aki csak kapcsolatuk előtt osztott meg a közösségi oldalán ennyire merész, magamutogató képeket, mint az utóbbi időben. Legutóbb egy rövid sortban fotózta a fenekét, most pedig egy extrém rövid, metál rózsaszín miniruhában ment bulizni, amiről két képet is mutatott.

Bár az énekesnőt eddig sem érdekelték a kritikák, most is kapott jó párat, ugyanis követői szerint ismét túlzásba viszi a dolgot, és egyáltalán nem áll jól neki ez az olcsó stílus.

Mint egy r*bi.... Kár, mert egy szép hangú, szép nő lenne - jegyezte meg sajnálattal az egyik követője, akinek a véleményéhez többen is csatlakoztak a képek láttán.