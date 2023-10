Tápai Szabina egykori kézilabdázó húga maga is sportoló, Tápai Andi jelenleg személyi edzőként dolgozik a saját szalonjában. A fiatal nő többek között arról beszélt, hogy élete szerelmét keresi, és azt is elárulta, hogy miért lett az elmúlt években sokkal jobb a kapcsolata testvérével, mint korábban.

Új műsorral jelentkezik a VIASAT3 hétfőn 20 órakor. A csatorna taktikai párkereső realityjében, a Szingli vagy svindliben Tápai Szabina húga is szerepel.

Én egy elég nyitott és közvetlen ember vagyok egy bizonyos határig. Szeretek új emberekkel találkozni, meghallgatni az élettörténetüket" – kezdte Andi a Blikknek. Elárulta, remek férfiakat válogattak be a műsorba, ezért nagyon nehéz dolga volt. Arról is beszélt, hogy nagyon jó hatással voltak rá a forgatások.

„Mindenki lelkében van egy kis fal a külvilág felé, ami akár a korábbi sérelmek, akár a bizonytalanság miatt épült. Annyira jó érzés, hogy ezt a falat magamban sikerül itt lebontogatni, hiszen az ember sokkal boldogabb és felszabadultabb, amikor önmagát tudja adni."

Tápai Andi, csakúgy, mint testvére, Tápai Szabina, imád sportolni, személyi edzőként dolgozik a saját szalonjában. Hogy milyen férfiak jöhetnek nála szóba?

Ha valaki végignézi az exeimet, látja majd, hogy mindegyik különböző volt, és nem is topmodellek külsőre. Nekem az a fontos, hogy valaki talpraesett legyen az életben, tehát az, hogy ne legyen egy ingyenélő, sokkal fontosabb, mint a külső" – magyarázta Tápai Andi. Bevallotta, testvérével nem volt mindig ilyen szoros a kapcsolatuk.

„Nagyon különbözőek vagyunk, ezért nem értettük egymást, és nem is tudtunk sok időt együtt tölteni, mert mindig is két külön világ voltunk. Emiatt sokáig nem álltunk közel egymáshoz. Az elmúlt években azonban hatalmasat javult a viszonyunk. Ez egyrészről annak köszönhető, hogy felnőttünk, mindketten értelmes nők lettünk, másrészről pedig, hogy Szabina anya lett, és ez őt nagyon megfinomította. Annyira, hogy már rám, a húgára is teljesen másképp kezdett el nézni."