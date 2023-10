Elképesztő összeget kapott egy nyúlfarknyi szerepért a Szex és New York nagy visszatérője - írtiuk nemrég. Kim Cattrall állítólag egymillió dollárt kért egy húszmondatos szerepért, mert nagyon sokan várták a cameóját az And Just Like That című sorozatban, amely a Szex és New York testvérsorozatának, folytatásának tekinthető.

Bár a Carrie Bradshaw-t alakító Sarah Jessica Parkerrel sok éve nincs jóban, és Kim Cattrall megesküdött, hogy soha többé nem játssza el a férfifaló PR-vezető Samanthát, az év elején rábeszélték, hogy gondolja meg magát, miután a rajongók szerint a manhattani életről és szerelemről szóló történet nélküle nem ugyanaz.

Cattrall mindössze 60 másodpercig volt látható a képernyőn. A hírek szerint a színésznőnek egymillió dollárt (nagyjából 370 millió forintot) fizettek neki a jelenetért. Cattrall elmondása szerint az HBO vezérigazgatója hívta fel őt személyesen, és megkérdezte, hogy mennyiért térne vissza. Még azt is elérte, hogy az a Patricia Field legyen a stylistja, aki az eredeti sorozaton dolgozott, de a rebooton már nem.



