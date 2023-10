Mint írtuk, Berki Mazsi szinte már felismerhetetlenre plasztikáztatta magát az elmúlt évben, hiszen gazdag barátja mellett valódi luxuséletet él, így van pénze a szépészeti beavatkozásokra. Eleinte titkolta ezeket, most már büszkén vállalja, hogy szinte már semmi sem valódi rajta, így dicsekszik azzal, hogy mennyi pénze van. Most egy régi, 2012-es videó került elő Berki Mazsi múltjából, ahol jól látszik, hogy teljesen másképp nézett ki, mint most.