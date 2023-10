Pamela Anderson gruppenszex közben lepte meg Jack Nicholsont

Pamela Anderson önéletrajzi könyvében arról is írt, hogy a Playboy-villában egyszer Jack Nicholsont is látta hármas szex közben. A Baywatch sztárja, az egykori szexbálvány egy időben gyakori vendég volt Hugh Hefner legendás Playboy-villájában, ahol számos vad partinak volt tanúja, egyszer Jack Nicholsonra is rányitott.

A színész a fürdőszobában volt két nővel, Anderson pedig a mosdót használta volna, amikor összetalálkozott a tekintetük – ráadásul Nicholson állítólag éppen ettől élvezett el. "Próbáltam nem odanézni, de nem tudtam visszafogni magam, és egy pillanatra elkaptam a tekintetét. Szerintem ez vihette el a célvonalig, mert egy vicces hangot hallatott, majd mosolygott és azt mondta, köszi, drága" – olvasható Pamela Anderson önéletrajzi könyvében.

Matthew Perry szakított Julia Robertsszel

Matthew Perry a Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing című könyvében arról írt, hogy beleszeretett Julia Robertsbe, de végül szakított vele, mert nem bírta a nyomást. Mint írja, úgy érezte, hogy Julia Roberts azért született, hogy mosolyt csaljon az emberek arcára a kedvességével, Perry pedig úgy vigyorgott folyamatosan, mint "valami 15 éves srác az első randin".

"Julia Robertsszel randizni már túl sok volt nekem. Biztos voltam benne, hogy szakítani fog velem. Miért ne tette volna? Úgy éreztem, soha nem lehetek neki elég, helyette megtört, szerethetetlen fickó voltam... Ahelyett, hogy szembenéztem volna az elkerülhetetlen gyötrelemmel, hogy elveszítem őt, szakítottam a gyönyörű és csodálatos Julia Robertsszel" - sopánkodott.

Harry herceg a Jóbarátok-sztár házában bolyongott bedrogozva

Spare (Tartalék) című könyvében Harry herceg elmesélt egy kínos sztorit arról, amikor Courteney Cox házában varázsgombát fogyasztott, majd hallucinációi lettek. A herceg a Jóbarátok-sorozat nagy rajongója volt, így már attól izgalomba jött, hogy a Monicát alakító Cox házában partizhat.

"Aztán, talán azért, hogy megszabaduljon tőlünk, Will Arnett (kanadai színész, humorista – a szerk.) a hűtőhöz vezette a páromat és engem, ahonnan kivett egy üdítőt. Amíg az ajtó nyitva volt, kiszúrtunk egy hatalmas doboz fekete gombás csokoládét. Valaki mögöttem azt mondta, hogy ez közös, szolgáljátok ki magatokat, fiúk. A haverom és én felkaptunk néhányat, felfaltuk őket, és tequilával öblítettük le" - emlékezett. Utána III. Károly és Diana fia teljesen szétcsúszott, hallucinációi lettek, forgott vele a világ és azt hitte, életre kelt egy kuka.

Leia hercegnő és Han Solo tényleg lefeküdtek egymással

Carrie Fisher a könyvében elárulta, hogy viszonya volt Harrison Forddal, amikor a hetvenes években az első Star Wars-filmet forgatták. Akkoriban a fiatal Leia hercegnőt alakító Fisher 19 éves volt, a vagány űrcsempész Han Solo megformálója pedig 33, ráadásul házas volt, két gyerekkel.

Arról is beszélt, hogy Harrison társaságában mindig feszült volt, ezt a saját akadozó beszédén is érezte, meg néha ügyetlenkedett, mint aki zavarban van. "Vele voltam, amikor együtt dolgoztunk, egyébként pedig igyekeztem kerülni, hogy ne idegesítsem" - mondta róla. Felidézte, hogy először George Lucas 32. születésnapja után feküdtek le egymással, a stúdió autójában, amikor hazafelé tartottak Londonba. A viszony végül három hónapig tartott, mielőtt véget vetett a dolognak, és utána soha nem is beszéltek erről egymással.



