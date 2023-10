Régóta tart az elmérgesedett vita, de talán most pont kerül az ügy végére.

Mint azt korábban írtuk, rossz volt a viszony L.L. Junior és volt felesége, Körtvélyessy Kinga között. Amint megkezdődött válóperük, máris elkezdődött a nyilvános sárdobálás a közösségi médiában, egyikük sem fogta vissza magát. Később a tárgyalás során is csúnyán összekaptak, a bírónak kellett őket elcsitítani. Aztán kislányuk felügyelete lett a fő kérdés, azóta még inkább elfajult közöttük a helyzet, már a nyílt utcán is egymásnak estek - erről itt olvashat hosszabban.

Most úgy tűnik, egyezségre jutottak a felek. "Valóban így van, sikerült megállapodnunk Kingával mind a kislányuk, mind a közös vagyon tekintetében. Már aláírtuk az erről készült dokumentumokat is, az ügyvédeink pedig azon dolgoznak, hogy emiatt ne kelljen mégegyszer bemennünk a bíróságra. Ami viszont ettől is fontosabb, hogy végre túl vagyunk ezen az ügyön, vége a válópernek és újra békés a viszonyunk. Ennél többet nem mondhatok" - mondta a Blikknek L.L. Junior.

A megállapodásuk egyik titkos záradéka lehet, hogy a jövőben sem egymásról, sem a válás részleteiről nem beszélhetnek a nyilvánosságnak.