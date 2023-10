A TV2 Ázsia Expressz című műsorának egyik győztese Horváth Gréta volt, aki rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt időszakban. Fiatal kora ellenére már kétszer elvált, a második férje ráadásul szörnyen megalázta: míg ő közös jövőt, családot tervezett, Meggyes Dávid Stana Alexandrával találkozgatott, akivel a szakítás után azonnal össze is költözött. Az influenszer a magánéleti kudarcok miatt sokáig mélypontbon volt, majd úgy érezte, plasztikai beavatkozások is kellenek ahhoz, hogy újra jól tudja érezni magát. A napokban a hasát plasztikáztatta, de teljesen más lett az arca is: volt orrműtétje, négyszer töltötték a száját hialuronsavval, és a mellei sem eredetiek.

Horváth Gréta két év házasság után vált el Meggyes Dávidtól, aki már a kapcsolatuk alatt félrelépett: nem tagadta, hogy a Dancing with the Stars táncosnőjébe, Stana Alexandrába szeretett bele, akivel azóta is egy párt alkotnak.

Az influenszer másodszor maradt magára az előző házasságából született fiával, az újabb magánéleti kudarc, párja hűtlensége szörnyen megviselte. A hír hallatán iszonyú dühös lett: felgyújtotta a férje ruháit, és közzétette azt is, hogy Meggyes mennyi nővel flörtölt üzenetekben a házasságuk ideje alatt.

Óriási balhé volt, elszabadultak az indulatok, Grétánál elpattant a húr, nem tudott uralkodni magát, és tényleg felgyújtott sok mindent. Szerencsére nem lett nagy tűz, vagyis nem kellett tűzoltókat hívni, de így is elég komoly a történet... Egyébként a milliós értéket is eléri a kár, Dávidnak drága ruhái vannak. Vagyis csak voltak" - mondta akkor az egy lapnak egy ismerősük.

Horváth Gréta hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt fél évben, botrányos válása után teljesen megváltozott. Többször beszélt arról, hogy mennyire próbál odafigyelni a táplálkozásra és változtatni életmódján is, de a 30 kilós fogyásának a stresszhez is egyértelműen köze van.

Ma már S-es ruhákat hord, és szívesen mutogatja előtte-utána képeken egykori és mostani önmagát.

A napokban került sor a hasplasztikára, aminek köszönhetően még vékonyabb lesz majd. A hasplasztika igen fájdalmas operáció, hisz

a hasat ilyenkor teljes szélességében felvágják, majd egy szakaszon kimetszik a felesleges bőrt, és úgy húzzák össze – miközben például a köldököt is áthelyezik.

A szörnyen fájdalmas operáció után azonnal jelentkezett a közösségi oldalán, majd bővebben is beszélt az állapotáról.

"Nem fogok hazudni, az első 24 óra, az pokoli volt. Mondták is, hogy erre fel kell készülni, kegyetlen rossz volt, de ahogy telnek az órák, egyre könnyebb... A fűző annyira szoros, hogy besz*rok! Nem is a hegnél fáj, hanem a hátamon, ahol hozzáér a bőrömhöz. Nem tudok köhögni, csak krákogni. Ez is kegyetlen, de nincs az az isten, hogy köhögjek, mert akkor tényleg azt érzem, hogy kirobban a hasam. Tüsszentés, köhögés, az no way" - magyarázta, majd egy szál melltartóban is megmutatta magát.

