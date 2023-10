Az Ázsia Expressz hat éve indult a TV2-n, első évad 2017-ben, második évad 2019-ben a harmadik évad 2022-ben volt adásban. Az elsőt a Viszkis, Ambrus Attila nyerte Berki Krisztiánnal az oldalán, mögöttük Kulcsár Edina és Csuti futottak be – akkor még párként. A másodikat Horváth Gréta nyerte Meggyes Dáviddal (ők sincsenek már együtt), a harmadik évadban pedig a Nemazalányként ismert Halastyák Fanni, iletve Szlépka Armand örülhetett. A kalandos, látványos, idegen kulturális szokásokat is bemutató reality mindig remek nézettséggel ment, így nem csoda, hogy 2023-ban is leforgatta a TV2 az újabb évadot.

A negyedik évad most szombaton indul, 18.55-kor kerül képernyőre, a második adás vasárnap lesz ugyancsak 18.55-től - eztán a kalandreality minden hétköznap este megy majd a TV2-n. Az idei évad a Felfedezzük Amerikát alcímet kapta, ugyanis a produkció három ázsiai évad után most az amerikai kontinensen folytatódik.

Aki biztos pont: Ördög Nóra

A kalandos valóságshow állandó műsorvezetője Ördög Nóra, aki naponta találkozik a versenyzőkkel, tőle tudják meg a gyakran iszonyú fáradt szereplők a nap végén a jó és a rossz híreket. "Egészen elképesztő kalandokat éltünk át, de azért azt tudni kell, hogy egy ilyen forgatás távolról sem a pihenésről szól. Sokszor eszembe jut, hogy egyszer vissza kéne menni úgy, hogy csak nyaralunk, jó lenne alaposabban is felfedezni ezeket a gyönyörű vidékeket" - mondta az Origónak.

"Guatemala kifejezetten egy olyan ország, ahová szívesen visszamennék. Ott kevesebb időt töltöttünk, szívesen körbenéznék alaposabban. Ugyanakkor a mexikói stáb volt az, akikkel szorosabb kapcsolódásunk is kialakult. Nagyon jó fej, csupa szív csapatot kaptunk, igazán a szívünkhöz nőttek. Nekem nagyon megindító volt, hogy milyen gondoskodással figyeltek ránk" - mesélte. A teljes interjút, izgalmas sztorikkal itt találja.

10 millió forint a tét

Ezúttal hét kalandvágyó pár próbál szerencsét Mexikó és Guatemala csodás vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva egy nem mindennapi küldetés során megküzdjön a 10 millió forintos fődíjért.

Készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva idén hét páros vág neki az embert próbáló kalandnak: Kucsera Gábor és Tóth Dávid; Kempf Zozo és Pető Brúnó; Hegyes Berci és szerelme, Vágner Fanni; Nagy Alekosz és barátnője, Varsányi Réka; Völgyi Zsuzsi és Kunovics Katinka; Sipos F. Tamás és fia, Dani; valamint Kecskés Enikő és Kafiya Rea Milla modellek.

Az, hogy a családi kötelék, a barátság vagy épp a szerelem mennyire segíti át a nehéz helyzeteken a hírességeket, és ki lesz a végső győztes, hamarosan kiderül. Start tehát szombat este 18.55-kor a TV2-n.