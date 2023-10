Az 51 éves latin színésznő irigylésre méltó formában van, évtizedeket tagadhatna le a korából. Előszeretettel mutogatja magát a közösségi oldalain is, mivel nincs takargatnivalója, viszont ritkán látható smink nélkül. Most Párizsba utazott, ahol úgy döntött vesz egy forró fürdőt a hosszú repülőút után, ezt meg is örökítette egy fotón. Sofía Vergara a szállodai szobája fürdőjében, a kádban ülve fotózta magát fürdés közben. A színésznő hosszú idő után mutatta meg hogyan néz ki smink nélkül, bár fiatalos, mégis egy teljesen más arcát láthatják a követői.