Tovább provokálja az embereket Tóth Andi a közösségi oldalán: most letolt nadrággal sétálgat ez erdőben, így mutogatja a bugyiját a legfrissebb képein. Az énekesnő mindig igyekszik valamivel felhívni magára a figyelmet, ez pedig sokaknak nem tetszik. Bármibe is kezd, valahogy mindig megtalálják őt a negatív vélemények, ő pedig sosem tud elmenni ezek mellett szó nélkül, a napokban is idegesen, káromkodva üzent.