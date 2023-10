A 71 éves Cicciolina nagyon nehezen dolgozza fel, hogy teljesen elvesztette a kapcsolatot fiával, akiről a nyáron történtek után szinte semmit sem tud. Bár nagyon megbántotta őt a fia viselkedése, mégis reménykedik abban, hogy talán egyszer újra rendeződik a kapcsolatuk. Az egykori pornósztár azzal nyugtatja magát, hogy kénytelen volt fia érdekében feljelentést tenni, hiszen a 31 éves Ludwig drogfüggő.

Fáj, hogy van egy fiam, de még sincs. Éjszaka is ezen őrlődök, nem könnyű. Drága húgomnak, Valinak két gyermeke van, szeretik az anyjukat, de ahogy a fiam beszél rólam, az azt mutatja, hogy megváltozott, nincs benne szeretet az irányomba" - mondta megtörten Cicciolina, aki nyilvánosan is elismerte, hogy egyetlen fia küzd a drogfüggőséggel.

"Most minden az ő akaraterején múlik, és én bízom benne, hogy visszakapom a régi Ludwigot. Nincs nap, hogy ne jutna eszembe, a gondolataim újra és újra nála járnak. Hiába, a vér nem válik vízzé, a szeretet nem múlik el. Az egyik barátnőm azt mondta, inkább legyen távol tőlem, mint a föld alatt, és ez igaz - idézi a Blikk az egykori pornószínésznőt, aki jelenleg csak annyit tud fiáról, hogy orvosi kezelés alatt áll.

Cicciolina azt is elárulta, hogy korától függetlenül még mindig rengeteg férfi próbálja elcsábítani, de őt nehéz meghódítani, mert már teljesen más fontos számára egy kapcsolatban, mint korábban. Rengeteg meghívást is kap jachtokra és Dubajba is, de nem szívesen megy, sőt, bizonyos helyekre csak testőr kíséretében hajlandó elmenni.