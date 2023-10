Mint írtuk, 148 nap után véget ért a hollywoodi írósztrájk, a forgatókönyvírók szakszervezetének sikerült megállapodnia a stúdiókkal. Ennek értelmében a stúdiók 2026-ig garantálták a folyamatos béremelést (első körben öt százalékkal emelkedett a forgatókönyvírók minimálbére), valamint összességében jobb juttatási rendszerről, a streamingszolgáltatók által nyújtott előnyösebb kompenzációról, illetve a mesterséges intelligencia elleni védelemről is rendelkeztek. Részletekről itt olvashat.

Van azonban egy másik, legalább annyira fontos sztrájk is, amely megbénítja a hollywoodi munkát: a színészek is leálltak, új, sok évre szóló szerződést akarnak a stúdiókkal.Most úgy tűnik, hogy a Netflix tervei között van a hirdetésmentes előfizetésének áremelése: a változtatást azután vezetnék be pár hónappal, miután vége a SAG-AFTRA sztrájknak és a színészek is újra munkába álltak, írja a The Wall Street Journal.

Júliusban a Netflix megszüntette a 9,99 dolláros hirdetésmentes előfizetését, amely így nagy szakadékot hagyott a hirdetésekkel járó 6,99 dolláros és a standard hirdetésmentes 15,49 dolláros lehetőségek között. A közelmúltban keletkezett áremelkedési hullám annak köszönhető, hogy a streamingszolgáltatók többet költöttek exkluzív tartalmakra, miközben akciós árakkal bombázták a felhasználókat - írta a vg.hu.

Azt még nem tudni, hogy az első körben az USA-ban és Kanadában tervezett áremelkedés mikor jelenik meg itthon, azaz mikortól drágul a magyar előfizetés.