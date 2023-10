"El akartam mondani, hogy ritka jó nagyapa lett. Tényleg jót tett neki az idő, ugyanúgy, ahogy sok embernek jót tesz" - idézte a rapper a Blikk.

G.w.M azt is elárulta, hogy a békülés annak is köszönhető, hogy ő is sokat változott az évek során, s noha még csak 26 éves, úgy érzi, bölcsebben áll már az élethez, amelyben a feleségének, Kulcsár Edinának is nagy szerepe van.