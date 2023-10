Gáspár Bea egy ideje egészségügyi problémákkal küszködött. A klimax is megnehezítette a mindennapjait, a súlya pedig rányomta a bélyegét a közérzetére is. A családanyát kemény fából faragták, nemrég ugyanis úgy döntött, életmódot vált. Friss fotói arról tanúskodnak, jó pár kilótól megszabadult.

Remek formában van Gáspár Bea, mint elárulta, rengeteg munkája van abban, hogy lefogyott.

Sokan mondják, írják, hogy persze, nekem könnyű! Ott volt a gastric sleeve műtét, annak a segítségével bármikor le tudok fogyni. Ez egyszerűen nem igaz. Ezek az emberek elfelejtik, hogy a műtét óta meghíztam, és most ezt a túlsúlyt akarom végre teljesen leadni. Nagyon jó úton vagyok, már látom a célt. Ehhez viszont hatalmas elhatározásra, és önuralomra volt szükségem, mert ha nem diétázom, ha nem edzem, ha nem tartok ki, azonnal elindulnak visszafelé a kilók. Így ez nekem nem csak arról szól, hogy fogyjak, hanem egy nagy próbája az akaraterőmnek is!"

Bea rátalált egy természetes étrend-kiegészítőre, aminek segítségével el tudott indulni. Majdnem tíz kilót fogyott, az egészsége kezd helyreállni, a klimax tünetei ellenére is sokkal jobban érzi magát a bőrében.