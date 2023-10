Kerry Katona - teljes nevén Kerry Jayne Elizabeth Katona - brit énekesnő, az Atomic Kitten alapítótagja. 1998 és 2001 között volt a lánybanda tagja, majd 2012-től újfent velük lépett fel. Egyik nagyapja magyar volt, a II. világháború alatt hagyta el az országot, Angliában telepedett le. Kerry anyját egy prostituált szülte, aki egy sikátorban hagyta - akárcsak a testvérei, az édesanyja is egy gyermekotthonban nőtt fel.

Az énekesnő, aki már 41 éves és öt gyermek anyja, divatmodell volt egykor, most is gyakori szereplő a brit bulvárban. A brit Metro cikke szerint többször is nulláról kellett kezdenie, de most újfent drága villában él, teljes jómódban. A lap úgy tudja, hogy ehhez az OnlyFans is kellett, ugyanis Katona a meztelen képeit oda pakolja fel, a 18-as karikás, korhatáros oldalra pedig csak azok tudnak bekukkantani, akik kifizetik a 18 fontos havidíjat.



