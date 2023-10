Válása óta rengeteget változott Horváth Gréta, akinek tavaly derült fény betegségére is. A szigorú diéta azonban nem volt elég, hiába fogyott le, mégsem volt elégedett a megjelenésével. Azóta plasztikáztatta már az orrát is, legutóbb pedig hasát operáltatta meg. De elárulta, hogy mellét is megműtette és száját is töltetni szokta. Igaz, már lassan egyáltalán nem hasonlít egykori önmagára, de ő büszke az elért eredményre, ezért egyre szexibb fotókat mutat magáról a közösségi oldalán. Most egy merész képpel jelentkezett, melyen egy szál melltartóban, felülről fotózta hatalmas melleit.