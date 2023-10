Kárpáti Rebeka a tőle 18 évvel idősebb Lénárd András oldalán találta meg a boldogságot, bár túl sokat nem tudni a kapcsolatukról. A vállalkozó előtt Frohner Ferenc fodrásszal volt kapcsolatban, a szakítást követően sokáig óvatosan kezelte magánéletét.

Most kiderült, hogy a modell szívesen utazik párja kedvéért, így most is ő látogatta meg a férfit Erdélyben, aki munkája miatt rengeteget tartózkodik ott. Kárpáti nem bánja, hogy neki kell rugalmasabbnak lenni, szeret időt tölteni Székelyföldön, ahol kipiheni a hétköznapi fáradalmakat. Most a Csíki Sör Manufaktúrába is ellátogatott, melyről több felvételt is mutatott a közösségi oldalán egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben.

Az eredeti bejegyzés a linkre kattintva tekinthető meg 24 órán keresztül.