Vomberg Frigyes, Wolf András és Krausz Gábor több száz jelentkezőből választotta ki néhány hete azt a 30 amatőr és profi szakácsot, akik közül végül a 3 napos tréningen kialakultak a csapataik. Ezt követően, ahogy az eddigi évadokban, 6-6 fővel vágtak neki a csapatversenyeknek. A hosszú heteken át tartó közös munka most sem volt mindig zökkenőmentes, számtalan kihívással találták szemben magukat a játékosok és séfjeik. A döntőbe Wolf Andrástól Gajdos Dávid, Krausz Gábor csapatából Fejes Rudolf, Vomberg Frigyestől pedig Zörgő János került be.

Október 6-án este véget ért a remek nézettséggel futó Séfek Séfe idei évadja: A döntőben kétórás embert próbáló munka várt a versenyzőkre. Három fogásos menüjüket korábbi csapattársaik segítségével készítették el, és séfjeik már csak szurkolhattak tanítványaiknak.

A mai adásra Michelin-díjas étternek és Michelin tányér ajánlást kapott éttermek séfei érkeztek, ők döntöttek, név szerint: Vadász Imre, Csillag Richárd, Varga Dániel, Somodi Péter, Gyűjtő Ádám, Tóth Szilárd és Koppány Levente.

Zörgő János Vomberg Frigyes csapatában volt: a 26 éves vidéki fiatalember nyert, akinek az az álma, hogy egyszer vezető séf lehessen. 18 éves kora óta szakács, de eddig még nem történt meg az áttörtés, pedig több színvonalas, menő helyen is dolgozott. Jelenleg is Budapest egy felkapott helyén készít ételeket. Azért jelentkezett a műsorba, mert úgy vélte, a műsor új kapukat nyithat meg számára szakmailag. Úgy érzi így könnyebben valósíthatja meg az álmát, hogy vezető séf legyen, majd nyisson egy éttermet.

„Ezért jelentkeztem, mert szerettem volna magamnak és a környezetemnek is bizonyítani, hogy elérkeztem az életemnek ahhoz a pontjához, hogy szakmailag is meg tudom ezt csinálni. 8 éve dolgozom szakácsként, de nagyon kritikus vagyok magammal, és belátom, mikor csinálok rosszat és mikor jót. Nem volt zökkenőmentes a fináléig vezető út, séfkabátot csak a harmadik napon kaptam, de megérte már akkor is küzdeni, és kiharcolni Frici elismerését. Már az elején tudtam, nehéz lesz neki megfelelni, és ez így is volt, de aztán a csapatfőzések alkalmával egyre inkább összekovácsolódtunk. Nagyon sokat tanultam tőle mind emberileg, mind szakmailag. Mérhetetlen nagy fejlődés volt számomra vele dolgozni, hálás vagyok neki. Tudtam, hogy erős versenyzőkkel vagyok a döntőben, és tudtam azt is, óriási harc lesz, de éreztem, jó segítőket választottam. Felfoghatatlanul jó érzés volt, mikor az én nevemet mondta ki Nóri. Talán 10-15 perc is kellett, amíg elhittem, hogy mi történik, és amíg leesett, hogy ez meg fogja változtatni az életemet" – mondta el Zörgő János, az ötödik évad győztese.

„Nagyon különbözőek voltak a karakterek, és időbe telt, míg összerázódott a csapat, de szerintem nagyon jól vettük az akadályokat, és a végére egyre jobban tudtunk teljesíteni. Rengeteg volt megint a kihívás és a csavar, ami kizökkenti az embert. Örülök, hogy ezzel a csapattal csinálhattam végig ezt az évadot és, hogy Janit is beválasztottam. Remélem, sokat profitált az elmúlt hetek alatt, nagyon szép fejlődési íven ment végig, és le is lazult kicsit, ami szintén hasznára vált. Nagy öröm, hogy a piros csapat megint győzni tudott. Ha az eddigi nyerteseimet nézzük, akkor a fiúk közül Ákosról és Janiról is elmondható, hogy viszonylag csendesebb szavú karakterek, nem akartak kitűnni, inkább a háttérbe húzódva az adott feladatra koncentráltak. Alexandra pedig habitusát tekintve talán inkább az a típus, aki jobban kiáll magáért, de ez betudható annak is, hogy egy ilyen szakmában apró törékeny nőként kitűnjön a többiek közül. Nagyon büszke vagyok mindhármukra" – tette hozzá Vomberg Frigyes.

A műsor sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy az idei évad jelentős fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). Mindemellett, a műsor történetében az idei évad volt a legnézettebb a 18-59 éves és a fiatalabb 18-49 éves nézők körében is. A konkurenciához mérten a legnagyobb különbség a teljes lakosság körében alakult ki – ebben a korcsoportban idén átlagosan több, mint 562 ezren látták a Séfek Séfe egy-egy epizódját, melyhez 15,8%-os nézői részesedés párosult (RTL azonos idősáv: 10,0% SHR).