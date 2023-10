A Sztárban sztár leszek! élő adással jelentkezik vasárnap is, erről már korábban beszámoltunk. Hatalmas izgalmakra, elképesztő produkciókra számíthatnak a nézők. A TV2 népszerű műsorában megismerhették Széchenyi Lilit, aki már az első énekléssel sokakat meggyőzött arról, hogy helye van a tehetségkutatóban. A fiatal hölgy, aki nem mellesleg gróf Széchenyi István ükunokája, az Origónak mesélt magáról, és arról, hogy hogyan készül hétvégére.

A 19 éves Széchenyi Lili, Széchenyi István egyenesági leszármazottja is feltűnt a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának első adásában. Fantasztikus volt a produkciója, lenyűgözte a TV2 műsorának mestereit, nem is volt kérdés, hogy továbbjut. Pápai Joci tanítványa azt mondta az Origónak, remekül érzi magát ebben az új kalandban.

„Nagyon lelkes és energikus vagyok, készen állok bármilyen feladatra, amit adnak nekem. Egy kicsit izgulok amiatt, hogy hogyan fogok teljesíteni az első élő show-ban, és hogyha bent maradok, a következő héten mi vár rám" – kezdte Széchenyi Lili, aki annak ellenére, hogy még csak 19 éves, rendkívül tudatos.

Jelenleg a zene központi szerepet tölt be az életemben, emellett a sport van a fókuszban: a falmászás és a jóga. Ezen kívül nagyon fontosnak tartom az önismeretet, célom, hogy fejlődjek, és egy tiszta, jó emberként tudjak létezni a világban. A legfontosabbnak azt tartom, hogy megéljem azt, amit éppen csinálok, de ez nehéz manapság amiatt, hogy a közösségi médiában is jelen kell lenni. Próbálom megtalálni az egyensúlyt, hogy tudjak kapcsolódni önmagamhoz is. Szeretek a természetben lenni, pihenni, egyszóval a lényeg a minőségi idő" – mesélte a Sztárban sztár leszek! negyedik évadának versenyzője, akinek, mint mondta, nagyon-nagy segítségére van a családja és a barátja.

„Nélkülük nem tudnék olyan lenni, amilyen vagyok. Rendkívül sokat segítenek és támogatnak, nagyon fontosak nekem."

Arról már korábban írtunk, Széchenyi Lili egyenesági leszármazottja gróf Széchenyi Istvánnak, a „legnagyobb magyar" az ükapja.

Annak ellenére, hogy több generáció van közöttünk, azért mindig szíven üt, amikor a Lánchídról van szó vagy bármiről, amit ő Budapesten véghez vitt és természetesen a társadalomban, és az ország fejlesztésében. Annak ellenére, hogy én ennek nem voltam része, érzem őt a szívemben, mégiscsak a leszármazottja vagyok. Valahogy egy nagyon mély érzelem szintjén van egyfajta kötődés vagy kapcsolat, nagyon nehéz ezt szavakba önteni. Nekem ezt nem mondogatták kiskoromban. Az édesapám Németországban nőtt föl, ő sem abba született bele, hogy ez mindig téma lett volna, sőt ő volt az a fiú, akinek a furcsa nevét senki nem tudta kiejteni. Most, hogy a műsor miatt egyre többet beszélek az ükapámról, egyre inkább érdeklődöm iránta és olyan információk és érzések találnak meg, amik eddig még nem és ez egy nagyon izgalmas élmény" – magyarázta Pápai Joci tanítványa.

Széchenyi Lili szorgalmasan gyakorol az első élő adásra, úgy érzi, egészen jól áll. „Az izgatottság mellett nyugodt is vagyok, nem stresszelek, alapvetően úgy állok hozzá, hogy beleadok mindent és lesz, ami lesz" - árulta el.