A Török Kata bőrébe bújó Gáspár Kata, valamint a Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első feleségét, Károlyi Zsuzsannát alakító Balsai Móni karakterük lélektanába avatták be a Ridikül nézőit. A színésznők a Dunán október 13-án bemutatkozó Tündérkert fordulatos történetéről is meséltek a műsorban.

E hét szerdán mutatták be a sajtó képviselőinek a várva várt magyar sorozatot, a Tündérkertet, mely Móricz Zsigmond azonos című regénye alapján készült. A történet első két részét jövő hét pénteken láthatják a tévénézők is, addig is a főszereplők igyekeznek megalapozni a hangulatot és egy-két részletet előre elárulni a történetről. Most Balsai Móni és Gáspár Kata beszéltek a karaktereikről, azt is elárulták, hogy mennyire tudtak azonosulni a szerepeikkel.

Elképesztően izgalmas volt, ahogy a forgatókönyv láttatta a történetet, ami nagyon ritka – mondta Gáspár Kata színésznő a Duna délutáni beszélgetős műsorában. Hozzátette, számára nagyon szimpatikus volt, hogy mindegyik női karakter okos és erős a Tündérkertben.

A sorozatban minden szereplőnek jól kitalált világa és saját története van – tette hozzá Balsai Móni a Ridikülben. A Jászai Mari-díjas színművész szerint a forgatókönyvet dicséri, hogy a cselekmény során kiderül, mi mozgatja a szereplőket, vagy hogy miért változott egy karakter gonosszá. Úgy látja, ettől jó, igazi és emberi a történet.

A szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozatban megformált karaktereikről is elárultak részleteket a Ridikül nézőinek.

Török Kata egy özvegyasszony, egy aranyásó, akinek az a legfontosabb, hogy jövője biztosított legyen. Ezért megtesz bármit, hódít és csábít. Később aztán kiderülnek gyengeségei, finomságai, és hatalmas váltás következik be a sorsában" – mutatta be Erdély legvágyottabb nőjét Gáspár Kata, akit ő alakít a sorozatban.

Károlyi Zsuzsanna, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első felesége az őt megformáló Balsai Móni szerint rendkívül erős nő, akinek nagyon fontosak a szerettei és az igazság.

Mindent megtesz, hogy családja ne hulljon szét, nagy tragédiákat él meg. Színésznőként hálás vagyok ezért a szerepért, mert gyönyörű ívet lehet benne játszani" - tette hozzá a színésznő.

Gáspár Kata és Balsai Móni a forgatáson átélt élményeikről is mesél a Ridikül Médiaklikken újranézhető adásában.

Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első, Tündérkert című kötete alapján készült szenvedélyes történelmi kalandfilmsorozat dupla epizóddal mutatkozik be október 13-án, pénteken 21 órakor, és utána heti rendszerességgel látható azonos időpontban a Dunán. A különleges látványvilágú nyolcrészes sorozat a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a Megafilm Service és az MTVA koprodukciójában készült.

A premier után október 14-én benézhetnek a sorozat forgatásának kulisszái mögé is, 16:30-tól láthatják a Dunán a „Hogy készült a Tündérkert?" címmel werkfilmet.