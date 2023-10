Tóth Gabi a válásának bejelentése óta nem beszélt a magánéletéről és a szakítása valódi okairól, de teljesen egyértelmű, hogy a Fricska táncosával alkot egy párt. Egykori táncos társai szerint valóságos nőcsábász Tóth Gabi új párja, Papp Máté Bence , aki most a Sztárban sztár leszek! stúdiójában is felbukkant.

Tóth Gabi új párja, Papp Máté Bence rendszeresen ott alszik abban a szentendrei házban, amit az énekesnő és férje közösen vásárolt és újított fel, és már nyaralni is voltak együtt Horvátországban. Úgy tűnik, ezen a hétvégén már a TV2 székházába is együtt érkeztek, a Sztárban sztár leszek! első élő show-jára is elkísérte Tóth Gabit a táncosa.

A Bors szúrta ki a nézőtéren helyet foglaló Papp Máté Bencét, fényképet is közöltek róla.